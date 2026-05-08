Вертолет эвакуирует людей из отрезанного паводками домика на Камчатке

МЧС РФ отправило вертолет МИ-8 для спасения мужчины, женщины и ребенка, которые отказались отрезаны от всех паводками на Камчатке, сообщает «Царьград» .

Люди находятся в охотничьем домике в 200 км от села Эссо.

Как отметили в МЧС, к ним обратилась женщина, которая рассказала, что в угодьях на реке Левая Россошина находится ее родственница с мальчиком и мужчиной. Из-за разлития рек и весенней распутицы они не могут сами выбраться. Возможности подъехать к людям по земле нет.

При этом если вертолет не сможет найти площадку для посадки около охотничьего домика, то спасатели спустятся к заблокированным россиянам с помощью лебедочной системы и эвакуируют их.

