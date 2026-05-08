На торгах реализуют более 80 машино-мест в Останкинском районе Москвы

На аукцион выставлено свыше 80 машино-мест в Останкинском районе, площадь каждого из которых составляет от 13,3 до 14 кв. м. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Столица регулярно предоставляет автомобилистам и предпринимателям возможность приобрести машино-места на подземных стоянках и в многоуровневых паркингах. Сделки непосредственно с городом отличаются юридической чистотой и удобством, поскольку все этапы — от подачи заявки до заключения договора — проходят онлайн. Сейчас на открытые аукционы выставлено 82 парковочных места в Останкинском районе. Они расположены в подземном паркинге жилого дома на улице Годовикова, а их площадь варьируется от 13,3 до 14 кв. м», — отметил Пуртов.

Он уточнил, что подробнее изучить лоты и подобрать самый подходящий вариант можно на Инвестпортале Москвы.

Парковочные места находятся по адресу: улица Годовикова, дом 11а. Заявки на участие в торгах принимаются до 22 мая включительно, а сами аукционы состоятся 29 мая на платформе «Росэлторг». Чтобы участвовать в торгах, потребуются регистрация на электронной площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица регулярно выставляет различное имущество на торги, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» содержится вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и формат продажи.

