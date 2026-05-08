Плохое сочетание: есть горячий шашлык из одноразовой посуды опасно для здоровья

Есть горячий шашлык из одноразовой пластиковой посуды может быть опасно для здоровья, сообщила РИАМО врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Врач уточнила, что бывает пластиковая посуда, которая выдерживает тепловую нагрузку. На ее упаковке должно быть все это написано.

«А если мы берем самую дешевую пластиковую посуду, то она не предназначена для горячего. В нее горячие блюда ни наливать, ни накладывать не стоит, поскольку она будет выделять вредные вещества», — отметила Соломатина.

Она добавила, что посуду из дешевого пластика не стоит брать с собой на пикники, так как она не рассчитана не только на горячие блюда, но еще и на нахождение на палящем солнце.

