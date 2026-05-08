Психолог дала советы, как перестать бояться ходить в туалет при партнере

Психолог Зуева: ваш партнер выбрал живого человека, а не пластиковую голограмму

Стыд перед естественными физиологическими процессами уходит корнями в страх отвержения и разрушения иллюзии идеальности. Нам кажется, что телесная уязвимость сделает нас отталкивающими. Но первый шаг к освобождению — легализовать свою биологию: идеальных людей без кишечника не существует. Об этом РИАМО сообщила психолог Мария Зуева.

Если тревога зашкаливает, используйте «акустическую маскировку»: включите воду, музыку или вентилятор. Это снизит уровень кортизола и позволит расслабиться физически, ведь мышцы мгновенно реагируют на психологический зажим, блокируя процесс.

В отношениях с партнером или друзьями лучшее оружие — искренность и легкая ирония. Фраза «не заходите туда минут десять, я живой человек» разрушает табу эффективнее, чем мучительное терпение, ведущее к неврозам и спазмам.

«Зрелая интимность строится на принятии всей полноты человеческого естества. Ваш партнер выбрал живого человека, а не пластиковую голограмму. Позвольте себе роскошь быть уязвимым в базовых потребностях, и этот внутренний барьер исчезнет», — добавила психолог.

