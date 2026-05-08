Гроза и до +18 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется плюс 16 — плюс 18 градусов, местами прогремит гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет дождь.
Северо-западный, северный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.
Из-за грозы и порывистого ветра в Московском регионе на пятницу объявлен «желтый» уровень опасности погоды.
