«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и области из-за грозы и ветра

В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение связано с ожидаемыми грозами и усилением ветра 7 и 8 мая, об этом говорится на официальном сайте Гидрометцентра России .

Днем 7 мая и в Москве, и в Подмосковье местами ожидается гроза с дождем, в отдельных районах — с градом. При грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Кроме того, в этот день прогнозируется усиление юго-западного ветра с порывами до 15–17 метров в секунду. Период действия предупреждения по ветру — с 9:00 до 18:00, по грозе — с 12:00 до 21:00.

8 мая погода в Московском регионе также будет неспокойной. Днем местами ожидается гроза с дождем, при которой порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действует с 9:00 до 18:00 как для Москвы, так и для Московской области.

Жителей и гостей столичного региона призывают быть внимательными на улице, избегать шатких конструкций и не парковать машины под деревьями. В случае возникновения экстренных ситуаций за помощью можно обратиться по короткому номеру «112».

