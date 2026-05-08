В Мытищах открылся Единый центр поддержки участников СВО

В преддверии Дня Победы в Мытищах торжественно открылся Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Инициатива его создания исходила напрямую от местных бойцов и их родных — так родилась потребность в удобной и доступной системе помощи.

Главная особенность нового учреждения — формат «одного окна», позволяющий решать практически любые вопросы без длительного обхода инстанций. Под одной крышей собраны все ключевые городские, социальные и юридические службы, что делает центр ключевым звеном в системе поддержки защитников.

Центр располагает 18 специализированными помещениями: здесь работают окна МФЦ, кабинет Центра поддержки участников СВО и их семей, детская комната, конференц-зал, актовый зал, кабинет психолога-реабилитолога. Оборудована и отдельная молитвенная комната: иконы для нее собирали в разных городах Московской области, а в будущем пространство пополнится образами, привезенными непосредственно с мест боевых действий.

Уже в день открытия центр зажил полноценной жизнью. Первым значимым событием стало подписание первого в Московской области соглашения между фондом «От сердца к сердцу» и Центром поддержки гражданских инициатив, который сегодня представил олимпийский чемпион, депутат Московской областной думы Александр Легков. Это соглашение существенно расширит возможности фонда по оказанию помощи бойцам и их семьям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.

Текст, фото и видео — Валерия Исаева