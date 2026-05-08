IT-эксперт перечислил действия для обеспечения безопасности, о которых забывают

Эксперт Калашников: мошенники не всегда взламывают гаджет, чтобы получить данные

Главная уязвимость при использовании гаджетов — авторизация через сторонние сервисы. Однажды нажав «Войти через соцсеть» на случайном сайте, вы дарите доступ к своим данным навсегда. Регулярно отзывайте забытые активные сессии в настройках безопасности. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт Владимир Калашников.

Вторая критическая ошибка, по словам эксперта, — домашние роутеры. Они годами работают с заводскими паролями, являясь идеальной точкой для перехвата домашнего трафика и банковских пушей.

Третий момент, который назвал Калашников, — избыточные разрешения мобильных приложений. Фонарику не нужен микрофон, а калькулятору — ваша галерея. Мошенникам незачем взламывать смартфон напрямую, они легально скупают базы данных с таких утилит, собирая идеальное досье.

«И самое важное — цифровые следы в мессенджерах. Вы пересылаете сканы паспортов близким и оставляете их висеть в чатах. Взломают собеседника — заберут ваши документы. Удаляйте чувствительную информацию у обоих сразу после прочтения», — заключил Калашников.

