В Ступине новые трибуны стадиона «Металлург» готовы на 30%

На стадионе «Металлург» в Ступине продолжаются работы по устройству трибун большой спортивной арены. Будущие зрительные места уже выполнены на 30%. Монолитные работы продолжаются без остановки. После капитального ремонта спортивная арена будет вмещать 1500 человек.

У стен главного здания стадиона собирают леса. С левой стороны уже идет утепление вертикальных поверхностей для последующего монтажа фасадных плит из HPL-панелей. Договор на их изготовление уже заключен. Также идет утепление фундамента здания.

Внутри продолжается монтаж инженерных систем. На 50% выполнена новая канализация. Идет устройство электро- и слаботочных сетей, вентиляции и сантехники. В здании завершены работы по стяжке пола и идет подготовка к укладке плитки.

По периметру стадиона «Металлург» началась реконструкция ограждения. Существующие металлоконструкции будут отреставрированы и перекрашены. Частично будут демонтированы старые цоколи между колонн и смонтированы новые. Как отметил руководитель проекта Анатолий Токарев, полностью ограждение будет отремонтировано до конца июля.

Сейчас на объекте работают 56 человек. Также задействованы самосвалы и экскаваторы-погрузчики для демонтажа и перевозки грунта и строительного мусора. Работы идут с небольшим отставанием от графика из-за последствий снежной зимы. Конкретно затормозились работы по демонтажу старого покрытия спортивной арены. Однако, как отметил Анатолий Токарев, это не повлияет на сроки сдачи объекта. Открыть стадион «Металлург» после капитального ремонта планируют к концу этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.



«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.

Автор текста, фото и видео: Иван Дубров