Силы ПВО с полуночи уничтожили 26 беспилотников, летевших к Москве
На подлете к Москве уничтожен еще один беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе «Макс».
«Уничтожен один беспилотник», — сообщил он.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
В пресс-службе Росавиации сообщили о снятии введенных ранее ограничений на полете в аэропорту Внуково.
Часть рейсов в Турцию не может вылететь из московского Внуково больше суток на фоне атак БПЛА.
