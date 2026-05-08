сегодня в 06:26

Силы ПВО с полуночи уничтожили 26 беспилотников, летевших к Москве

На подлете к Москве уничтожен еще один беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе «Макс».

«Уничтожен один беспилотник», — сообщил он.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

В пресс-службе Росавиации сообщили о снятии введенных ранее ограничений на полете в аэропорту Внуково.

Часть рейсов в Турцию не может вылететь из московского Внуково больше суток на фоне атак БПЛА.

