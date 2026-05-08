сегодня в 05:59

В Кузбассе завершили работы на шахте «Алардинская» после эвакуации рабочих

Горноспасатели завершили работы на шахте «Алардинская» в Кемеровской области, откуда эвакуировали рабочих из-за превышения уровня угарного газа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В настоящий момент подразделения военизированной горноспасательной части МЧС России завершили все необходимые работы и убыли к местам постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие продолжает вести мониторинг газовой обстановки в штатном режиме.

На шахте датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. В результате инцидента никто не пострадал. Всех работников вывели на поверхность.

СУ СК по Кузбассу организовал доследственную проверку по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). По предварительным данным, на шахте произошло возгорание кабельной продукции.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва в шахте в Ростовской области. Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.