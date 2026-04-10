Рабочий погиб при взрыве в шахте в Ростовской области

Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва в шахте в Ростовской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК России по региону.

Согласно данным следствия, в пятницу в одной из шахт в Красносулинском районе произошел хлопок при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры. В результате ЧП один из работников погиб, троим потребовалась медпомощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

