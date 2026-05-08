В акватории Байкала зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9

сегодня в 05:46

«Сейсмособытие произошло в акватории озера Байкал, эпицентр примерно между островом Ольхон и заливом Провал», — говорится в сообщении.

Землетрясение ощутили в Бурятии. По словам жителей Улан-Удэ, в некоторых квартирах «шаталась люстра», «звенела стеклянная посуда».

Ранее спутник Surface Water Ocean Topography зафиксировал уникальные кадры масштабного цунами, вызванного мощным землетрясением у берегов Камчатки в конце июля 2025 года.

