Уровень тревожных расстройств у россиян за последние четыре года вырос на 20%. Как отличить обычный стресс от клинической патологии и понять, что пора обращаться к врачу, РИАМО рассказал психолог Денис Власов.

По словам специалиста, есть несколько четких маркеров клинического стресса. Первый — телесный отклик: тахикардия, ком в горле, мышечные спазмы или сбои в работе желудочно-кишечного тракта, при этом терапевты не находят физических заболеваний. Это сигнал, что так кричит психика.

Второй признак — нарушенный сон: поверхностная дремота, ранние пробуждения или изматывающее прокручивание мыслей по ночам. Третий — фоновая катастрофизация, когда человек постоянно прокручивает в голове худшие сценарии без реального повода.

По словам психолога, главный критерий, по которому пора лечиться, — социальная дезадаптация. Когда страх или апатия заставляют отказываться от общения, работы и привычных дел, это уже не просто усталость. Если такое состояние длится непрерывно более двух недель и не проходит после полноценного отдыха, значит, ресурс организма исчерпан.

Власов подчеркнул, что это биохимический сбой нейромедиаторов, и пытаться перетерпеть его бесполезно. В таких случаях нужно обращаться к психиатру или клиническому психологу за грамотной терапией.

