Средства ПВО сбили еще один летевший на Москву БПЛА ВСУ

Средства ПВО сбили еще один БПЛА ВСУ, который летел в сторону Москвы. Его обломки упали на землю, сообщает в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Сотрудники экстренных служб находятся на месте падения осколков украинского беспилотника.

Это второй сбитый БПЛА ВСУ, который летел по направлению к Москве 24 ноября. Об уничтожении первого Собянин рассказал в Telegram-канале в 12:51.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотника над регионами РФ за ночь. Они были самолетного типа.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.