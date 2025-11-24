сегодня в 07:36

Российские средства ПВО сбили 93 украинских беспилотника над РФ за ночь

Российские средства ПВО ликвидировали и перехватили 93 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

45 беспилотников ВСУ сбили над Белгородской областью. Девять БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем.

Семь украинских беспилотников сбили над Нижегородской областью. Четыре уничтожили над Воронежской.

20 БПЛА ВСУ сбили над Черным морем. Восемь уничтожили над Азовским.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.