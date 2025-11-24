Беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву

сегодня в 13:05

Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

За прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 93 беспилотника в небе над регионами России. Больше всего дронов сбили над Белгородской областью.

Из-за постоянных атак Киева в некоторых регионах в целях безопасности решили временно ограничивать доступ к мобильному интернету. Например, такие сообщения операторы отправили жителям Белгородской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает отключения оправданными и необходимыми. Предметную оценку такому решению должны давать специалисты и представители соответствующих ведомств.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.