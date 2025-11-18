Песков: отключения мобильного интернета в Кремле считают оправданными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об отключениях мобильного интернета в стране и заявил, что считает их оправданными и необходимыми, сообщает ТАСС .

Мобильную сеть в некоторых регионах России отключают для борьбы с атаками вражеских беспилотников. Песков подчеркнул, что предметную оценку такому решению должны давать специалисты и представители соответствующих ведомств.

Что касается мнения Кремля по этому вопросу, то власти опираются на решение силовых ведомств. Они уверены в целесообразности введения этой меры и отвечают за безопасность.

«И принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым», — подчеркнул Песков.

11 ноября 2025 года в ряде районов Ульяновска и Ульяновской области ввели ограничения на работу мобильного интернета. В некоторых СМИ появились сообщения, что запрет на мобильный интернет может затронуть и другие регионы. В материале РИАМО рассказываем о том, чего ждать от операторов мобильной связи и как выходить в Сеть в случае ограничений.

