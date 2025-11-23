сегодня в 16:35

В некоторых регионах РФ будут ограничивать мобильный интернет

Операторы связи предупредили россиян о том, что, возможно, произойдет временное ограничение доступа к мобильному интернету в некоторых регионах РФ. Такие сообщения отправили жителям Белгородской области, пишет Baza .

Причина кроется в угрозах ударов БПЛА ВСУ.

Однако, если ограничения работы мобильного интернета все же введут, ресурсы из «белого списка» будут функционировать.

В него вошли: российские соцсети, Mail.ru, мессенджер Max, Госуслуги, сервисы Яндекса, отечественные маркетплейсы, Дзен, Rutube, Дзен, Avito, сайт платежной системы Мир, сайты Правительства и Администрации президента РФ. Также в «белом списке» находятся Федеральная платформа дистанционного электронного голосования, крупные операторы связи.

