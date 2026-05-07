Салванин: подвиг советского человека вечно будет жить в памяти поколений

День Победы россияне встречают со слезами радости и искренней благодарностью, но при этом вспоминают погибших с глубоким уважением, тихой горечью и скорбью, соответствующим мнением с РИАМО поделился член экспертного клуба «Дигория», председатель Московского общественного движения «Доблесть и Честь» Роман Салванин.

Салванин отметил, что 81 год назад советские бойцы мужественно стояли до конца. Они с беззаветной преданностью и самоотверженностью защищали Родину, не позволяя врагу сломить их силу духа и непоколебимую веру. Солдаты сражались, чтобы нацисты не стерли с лица земли целые народы, которые, по убеждениям гитлеровской Германии, не заслуживали права на существование.

«Этот День невозможно забыть. Он навсегда запечатлен в памяти нашего общества, в самом ДНК тех, кто пережил ужасы Великой Отечественной войны», — сказал Салванин.

По словам эксперта, почти в каждой семье есть свой герой — человек, который, узнав о беде, нагрянувшей на Советский Союз, не раздумывая объединился с миллионами других, чтобы спасти ближнего и защитить Родину.

Салванин пожелал, чтобы подвиг советского человека вечно жил в сердцах и памяти будущих поколений. Он напомнил слова из фильма «В бой идут одни старики»: человечество должно понять, что ненависть разрушает, а созидает только любовь. По мнению эксперта, нет никого страшнее того, кто сознательно решается на бесчеловечные поступки.

В 2026 году Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием празднования станет парад на Красной площади, где уже началась подготовка к празднованию 9 Мая.

