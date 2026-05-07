Туризм ценой жизни: как безопасно подобрать себе оператора

Экстремальный туризм не терпит экономии и слепого доверия красивым картинкам в соцсетях. Базовое правило выживания — проверка компании в Едином федеральном реестре туроператоров. Об этом РИАМО сообщила эксперт по подбору туров Елена Гордая.

«Если фирмы там нет, вы покупаете поход у нелегалов, которые исчезнут при первой опасности. Легальный организатор всегда регистрирует группу в МЧС минимум за десять дней до выхода на маршрут, требуйте подтверждение этой процедуры и проверяйте квалификацию гидов. Они обязаны иметь государственные удостоверения инструкторов-проводников и свежие сертификаты по оказанию первой помощи, а не просто любовь к горам и харизму», — сказала Гордая.

Обязательно спросите о средствах связи. Наличие спутникового телефона и GPS-трекера у гида — не роскошь, а шанс на спасение. Внимательно читайте договор и полис: страховка должна покрывать именно активный отдых и включать эвакуацию вертолетом.

«Задавайте неудобные вопросы про групповую аптечку и пути отступления в непогоду. Если менеджер отмахивается от вас шаблонной фразой „не переживайте, все будет хорошо“ — разворачивайтесь и уходите. Ваша безопасность всегда важнее живописных видов и низкой цены», — добавила эксперт.

В последнее время участились смертельные случаи с туристами-альпинистами. Например, в апреле в горах Восточного Саяна группа путешественников из Красноярска в количестве 15 человек планировала подняться на пик. Во время восхождения у туристов порвалась связка, несколько человек погибли. Среди жертв были опытные альпинисты и руководитель турфирмы.

В конце апреля молодой турист пострадал при восхождении на Эльбрус. Спасателям пришлось незамедлительно эвакуировать его.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.