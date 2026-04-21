Стали известны личности погибших в Бурятии туристов

Среди погибших в Бурятии туристов были опытные альпинисты и руководитель турфирмы. Все они до трагедии участвовали в восхождениях, сообщает Baza .

Обнаружены тела 43-летней Татьяны Ш., 41-летней Ольги Х. и 43-летнего Евгения К. они были опытными альпинистами, а Татьяна являлась владелицей красноярской турфирмы. Выяснилось, что во время восхождения у туристов порвалась связка.

Трагедия произошла в горах Восточного Саяна к пику Мунку-Сардык в Республике Бурятии. Группа путешественников из Красноярска в количестве 15 человек приехала в Монды Окинского района. Они планировали подняться на пик.

Через время часть путешественников вышла к автомобильной трассе у подножия гор. Затем в одном из учреждений общепита неподалеку оставили записку. В ней рассказали, что во время спуска погибли три человека. Затем путешественники вернулись к месту происшествия.

Выжившие экстремалы рассказали, что чувствуют себя нормально, но нельзя исключать риск в будущем получить обморожение. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.