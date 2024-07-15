Жительница Перми назвала следователям причину убийства 9-летнего сына

Мать мальчика, тело которого нашли в туристическом чемодане возле мусорного бака в Перми, заявила, что пошла на преступление из-за коллекторов, сообщает SHOT .

На одном из допросов Ирина Шатова рассказала, что в последнее время ее одолевали коллекторы, они требовали выплатить долги. На фоне этого она решила убить своего 9-летнего ребенка.

«Убила собственного сына. Вину признаю. Полностью», — заявила женщина во время допроса.

В ближайшее время Шатовой будет избрана мера пресечения на время расследования уголовного дела.

Ранее стало известно, что женщина оставила тело убитого сына в чемодане возле мусорного бака и пошла гулять вдоль набережной. Позднее ее задержали. Сначала подозреваемая в преступлении отрицала свою вину, но затем дала признательные показания.