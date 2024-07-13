Задержана жительница Перми, убившая своего сына и положившая тело в чемодан

В Перми задержана подозреваемая в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане

В Перми правоохранители задержали Ирину Шатову, которую подозревают в убийстве маленького сына, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

34-летняя женщина исчезла сразу после того, как избавилась от тела мальчика. По предварительным данным, все это время она находилась в городе, спрятавшись в одном из зданий.

В данный момент подозреваемую привезли к следователям. Вскоре ее допросят.

Тело 9-летнего ребенка, лежащее в чемодане, обнаружил случайный прохожий 12 июля. Выяснилось, что чемодан к мусорным бакам в Ленинском районе прикатила мать-убийца — все ее передвижения по городу попали на камеры видеонаблюдения.