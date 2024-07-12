Мать убитого в Перми мальчика оставила тело сына у мусорки и пошла гулять

Убитый в Перми 9-летний мальчик не ходил в школу, он был на домашнем обучении

В Перми правоохранительные органы в ходе расследования дела об убийстве 9-летнего мальчика узнают страшные подробности его жизни. Мать не водила его в школу, а после убийства ушла гулять вдоль набережной, пишет Properm.ru .

Предварительно установлено, что убитый ребенок до 2019 года посещал детский сад. Затем его перестали водить в дошкольное учреждение, но и в школу не отдали, оставив на домашнем обучении. Следствие считает, что мальчика могли убить или мать, или ее сожитель.

Компетентные специалисты по камерам наблюдения проследили за маршрутом женщины, которая оставила возле мусорного бака чемодан с телом сына, затем пошла пешком до центра города и гуляла вдоль набережной.

Позднее возможная убийца ребенка вместе с сожителем уехала из Пермского края. В настоящее время возлюбленных ищут.

Ранее сообщалось, что тело ребенка в позе эмбриона нашли внутри чемодана у одного из мусорных баков. У погибшего обнаружили ножевые ранения.