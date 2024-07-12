Тело убитого ребенка нашли в туристическом чемодане в Перми в позе эмбриона

Убитого ребенка нашли утром 12 июля, его тело находилось в туристическом чемодане с колесиками, который бросили возле мусорного бака во дворе одного из домов, сообщает MK.RU .

Предварительно установлено, что мальчик около 7 лет получил ножевые ранения в грудь. Личность погибшего ребенка пока не установлена.

Известно, что мальчик был одет в чистую пижаму. Предполагается, что его убили дома, затем поместили тело в чемодан, вынесли из дома и оставили возле мусорных баков. Злоумышленников уже разыскивают.

Ранее в Пермском крае нетрезвый 30-летний мужчина изнасиловал трехлетнюю девочку. Трагедия произошла в середине июня.