Россиянин изнасиловал 3-летнюю малышку и выбросил ее возле магазина под Пермью

В деревне Елохи Пермского края местную трехлетнюю девочку изнасиловал пьяный 30-летний мужчина, который был ее соседом, сообщает 59.ru .

Трагедия произошла 16 июня около 22:00–23:00. Трехлетняя девочка играла на улице вместе с другими детьми в прятки. В какой-то момент они разделились, а малышка прибежала к дому через дорогу, где жил ее знакомый мальчик.

В этот момент мама мальчика выгоняла пришедшего в гости к ее сожителю пьяного мужчину. Именно он подозревался в совершении преступления.

30-летний мужчина уже дал показания следствию, свою вину он признал. С девочкой он был знаком, так как проживал в том же многоквартирном доме. Мужчина увел малышку под предлогом показать выросший борщевик, а затем утащил ее в кусты. Никто из других взрослых этого не увидел.

Жители деревни долго искали девочку, а нашли ее лежащей в кустах возле магазина. Нижнее белье девочки лежало рядом с ней, ребенок был весь в крови. Малышку увезли в больницу в Перми. У нее серьезные травмы внутренних органов, девочка лежит в реанимации.

По словам тети девочки, ребенка изнасиловали, а затем попытались убить. Преступника спугнула глухая женщина, которая шла рядом. Она увидела, как мужчина выбегал из кустов со спущенными штанами, но не придала этому значения.

Мужчине, который ранее уже был судим за угон, предъявили обвинение в изнасиловании малолетней. Сейчас он под стражей.

Также специалисты проверят, в каких условиях жил ребенок, оценят работу органов опеки и действия родителя девочки.