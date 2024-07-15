Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, признала вину

Обвиняемая в убийстве 9-летнего сына в Пермском крае, которая спрятала его тело в чемодан, признала свою вину во время допроса, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Пермскому краю.

По данным следствия, ночью 12 июля в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми обвиняемая задушила 9-летнего сына, а затем оставила на его теле колото-резаные раны. Потом, чтобы скрыть преступление, мать положила труп ребенка в чемодан и прикатила его через весь город к мусорным контейнерам в Ленинском районе.

Женщину задержали в городе. Ее сразу доставили на допрос в региональное управление СК.

Расследование уголовного дела продолжается.