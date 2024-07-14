Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, отрицает вину в убийстве

Следователи в Перми предъявили 34-летней местной жительнице обвинение в убийстве своего сына, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ирина Шатова была задержана в городе накануне. Ее сразу доставили на допрос в региональное управление СК.

По данным следствия, ночью 12 июля в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми обвиняемая задушила 9-летнего сына, а затем оставила на его теле колото-резаные раны. Потом, чтобы скрыть преступление, Шатова положила труп ребенка в чемодан и прикатила его через весь город к мусорным контейнерам в Ленинском районе.

На допросе женщина не признала свою вину. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о ее аресте.

Расследование уголовного дела продолжается, в том числе допрашиваются свидетели и проводятся судебные экспертизы.