Жители Нижнекамска бьют тревогу из-за гари в воздухе после взрыва на заводе

В результате аварии на нефтеперерабатывающем комбинате в Нижнекамске в небе возникла массивная дымовая завеса. Жители сообщают о задымлении и ощущении гари в воздухе, пишет Baza .

Крупное возгорание на площадке «Нижнекамскнефтехима» сопровождается интенсивным выбросом черного дыма, шлейф которого растянулся на значительное расстояние над населенным пунктом. Сотрудники оперативных служб, наблюдающих за состоянием воздуха, в настоящее время не видят опасности для здоровья населения и окружающей среды.

Однако в интернете пользователи публикуют видео с огромным темным облаком и бьют тревогу из-за запаха гари, рекомендуют соседям плотно закрыть окна в жилищах.

Происшествие на заводе случилось в первой половине дня 31 марта. По оперативной информации, сначала считалось, что пострадал 41 человек. Однако позднее выяснилось, что травмы получили около 60 человек, погибли трое.

