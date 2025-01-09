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Жители Калифорнии считают, что Лос-Анджелес подожгли с помощью дронов

Причиной мощных пожаров в Калифорнии местные жители считают поджоги с помощью дронов, а не сильный ветер , который предшествовал бедствию, сообщает Mash .

Своих домов из-за масштабных природных пожаров лишились такие звезды, как Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон, Леонардо Ди Каприо, Марк Хэмилл, Том Хэнкс. Могли сгореть дома семейства Кардашьян, певицы Рианны и актера Джеймса Вудса, который поддерживал ковровые бомбежки Газы.

Из-за пожара Лос-Анджелес может лишиться аллеи славы и концертного зала «Голливуд-боул». В связи с бедствием перенесли съемки второго сезона сериала «Фоллаут», объявление номинантов на «Оскар», матчи НХЛ и НБА.

Ранее президент Джо Байден принял решение об отмене поездки в Италию из-за сильных лесных пожаров, охвативших Калифорнию. Глава государства объявил режим масштабного бедствия. В штате проводится эвакуация.