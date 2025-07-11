В Москве на «серой» линии метро произошел сбой в движении поездов

Вечером 11 июля в Москве на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро поезда временно курсировали с увеличенным интервалом, об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса .

Специалисты увеличивали интервалы между поездами для проверки одного из составов.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) вводится в график», — говорится в сообщении.

В связи с чем требовалась проверка состава, не уточняется. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.