В Подмосковье в жутком ДТП погибла мать с пятилетним ребенком

Вечером 11 июля около 19:25 на Московском большом кольце случилась страшная авария, которая отняла жизни у матери и ее пятилетнего ребенка. В обстоятельствах случившегося разбирается подмосковная Госавтоинспекция .

Предварительно известно, что на 260-м километре трассы А-108 в Воскресенском районе Подмосковья легковушка столкнулась с грузовиком. 34-летняя женщина управляла автомобилем марки «ВАЗ», не справилась с управлением и вылетела на полосу для встречного движения.

В итоге и сама женщина, и ее маленький ребенок получили несовместимые с жизнью травмы. Оба пострадавших скончались на месте ДТП.

В настоящее время движение в районе жуткой аварии ограничено. Автомобилистов просят учитывать ситуацию и выбирать альтернативные пути для движения.