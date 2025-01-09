Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за пожаров

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии, чтобы помочь местным властям справиться с последствиями бушующих в штате пожаров, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что люди смогут получить гранты на временное жилье, ремонт домов, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой, а также другую поддержку для восстановления своих хозяйств и бизнеса.

В Калифорнии продолжают бушевать крупные пожары. Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тыс. гектаров.

Ситуация осложняется сильным ветром. В самом начале спасатели не могли задействовать вертолеты для ликвидации пламени, но, по данным СМИ, в настоящее время им удалось задействовать авиацию.

Мощный лесной пожар произошел на западе Лос-Анджелеса ночью 8 января. Более 27 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться.