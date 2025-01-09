Житель Лос-Анджелеса рассказал о мощном ветре, валившем деревья перед пожаром

Житель округа Итон в Лос-Анджелесе Дон Рейман рассказал, что масштабный природный пожар в США начался с очень сильного ветра, который валил деревья, сообщает РЕН ТВ .

Мощный лесной пожар произошел на западе Лос-Анджелеса ночью 8 января. Более 27 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться. Погибли пять человек. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

«Все началось с ветра. Он валил деревья, и в следующий миг пожар начался на склоне холма позади меня», — поделился местный житель.

Он добавил, что все дома на части улицы полностью сгорели. Также выгорел квартал, где жил Рейман. При этом дом мужчины — единственный, который остался целым. Его отец стоял около здания с пожарным шлангом и тушил все вокруг.