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Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до пяти

Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до пяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

«Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна подтвердил, что в результате пожара Итон… погибли пять человек», — говорится в сообщении.

Мощный лесной пожар произошел на западе Лос-Анджелеса ночью 8 января. Более 27 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться.

Ситуация осложняется сильным ветром. В самом начале спасатели не могли задействовать вертолеты для ликвидации пламени, но, по данным СМИ, в настоящее время им удалось задействовать авиацию.