В серьезной аварии в Подмосковье погиб один человек

В серьезной аварии в Подмосковье погиб один человек, еще семь пострадали, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Авария произошла возле Домодедово. На трассе М-4 «Дон» столкнулись большегруз и автобус.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

По предварительной информации, водитель автобуса совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем, остановившимся на проезжей части по причине технической неисправности.

Водитель автобуса погиб.

Ранее на 260-м километре трассы А-108 в Воскресенском районе Подмосковья легковушка столкнулась с грузовиком. 34-летняя женщина управляла автомобилем марки «ВАЗ», не справилась с управлением и вылетела на полосу для встречного движения.