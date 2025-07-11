В Москве машина въехала в толпу пешеходов и скрылась с места ДТП

Кроссовер въехал в толпу пешеходов и скрылся с места ДТП на Бережковской набережной в Москве, сообщает Mash .

В результате аварии как минимум шесть человек пострадали. По словам очевидцев, одного пострадавшего госпитализировали.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. Движение в районе аварии затруднено.

На место происшествия прибыла скорая, в том числе несколько реанимационных бригад.

Вечером 11 июля около 19:25 на Московском большом кольце случилась страшная авария, которая отняла жизни у матери и ее пятилетнего ребенка.