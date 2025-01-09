Байден не поехал в Италию из-за разгоревшихся в Калифорнии пожаров

Как заявили в Белом доме, американский лидер посчитал, что для «поездок сейчас не время», после того, как вернулся из Лос-Анджелеса. Там он встретился с полицейскими, пожарными и спасателями.

Байден в ближайшее время возьмет под свой контроль руководство федеральными силами реагирования.

Ранее глава государства объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за пожаров. В штате проводится эвакуация. В ее зону в том числе попал дом вице-президента США Камалы Харрис. В результате разгула стихии есть погибшие и пострадавшие.

Огонь достиг Голливудских холмов. Из-за пожаров некоторые знаменитости лишились своих домов. Так, в Сети появилось видео со сгоревшим жильем известной американской звезды реалити-шоу и светской львицы Пэрис Хилтон.