Байден не поехал в Италию из-за разгоревшихся в Калифорнии пожаров
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Президент США Джо Байден принял решение об отмене поездки в Италию из-за сильных лесных пожаров, охвативших Калифорнию, сообщает Forbes.
Как заявили в Белом доме, американский лидер посчитал, что для «поездок сейчас не время», после того, как вернулся из Лос-Анджелеса. Там он встретился с полицейскими, пожарными и спасателями.
Байден в ближайшее время возьмет под свой контроль руководство федеральными силами реагирования.
Ранее глава государства объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за пожаров. В штате проводится эвакуация. В ее зону в том числе попал дом вице-президента США Камалы Харрис. В результате разгула стихии есть погибшие и пострадавшие.
Огонь достиг Голливудских холмов. Из-за пожаров некоторые знаменитости лишились своих домов. Так, в Сети появилось видео со сгоревшим жильем известной американской звезды реалити-шоу и светской львицы Пэрис Хилтон.