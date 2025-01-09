Знаменитости остались без крова: чьи дома уничтожили лесные пожары в Калифорнии

Из-за разбушевавшихся в Калифорнии лесных пожаров популярная американская звезда реалити-шоу и светская львица Пэрис Хилтон и британский актер, режиссер Энтони Хопкинс лишились своих домов, сообщает RT .

По словам Хилтон, утрата дома в районе Палисейдс в Малибу разбила ей сердце. Там знаменитость проживала на постоянной основе.

«Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть в прямом эфире, как наш дом в Малибу сгорает дотла, — это то, что никто никогда не должен испытывать», — рассказала светская львица.

Кроме того, местные СМИ заявляют, что в результате пожаров также сгорел дом, владельцем которого раньше был голливудский актер Леонардо Ди Каприо.

Ранее президентом США Джо Байденом в Калифорнии был введен режим бедствия из-за мощных пожаров, которые уже добрались в том числе до Голливудских холмов.

По предварительным данным, огнем нанесен ущерб в размере 52-57 млрд долларов.