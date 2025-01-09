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Опубликовано видео со сгоревшим домом Пэрис Хилтон в Лос Анджелесе

РБК опубликовал видеозапись со сгоревшим домом известной американской звезды реалити-шоу и светской львицы Пэрис Хилтон в Лос Анджелесе. Особняк был уничтожен в результате бушующих пожаров в штате Калифорния.

На кадрах видно, как из-за крупных пожаров жилище светской львицы полностью выгорело. От здания остались лишь небольшая каменная постройка и часть обгоревшего каркаса. При этом остатки дома продолжают гореть.

Ранее американский телеканал ABC сообщал, что лесные пожары в районе Лос-Анджелеса нанесли ущерб на сумму от 52 до 57 млрд долларов. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.

Действующий президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии для помощи властям штата в борьбе с последствиями бушующих пожаров.