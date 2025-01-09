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Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе оценивается в 52-57 млрд долларов

Лесные пожары в районе Лос-Анджелеса нанесли ущерб на сумму от 52 до 57 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC

По данным местных властей, два человека погибли, есть пострадавшие.

В Калифорнии продолжают бушевать четыре крупных пожара. Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тыс. гектаров.

В элитном районе Пасифик-Палисейдс живут несколько всемирно известных звезд и политиков. Среди них — вице-президент США Камала Харрис и актеры Бен Аффлек и Джеймс Вудс.

Ситуация осложняется сильным ветром. В самом начале спасатели не могли задействовать вертолеты для ликвидации пламени, но, по данным СМИ, в настоящее время им удалось задействовать авиацию.

Мощный лесной пожар произошел на западе Лос-Анджелеса ночью 8 января. Более 27 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться.