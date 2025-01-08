В Лос-Анджелесе могут сгореть дома актеров Бена Аффлека и Джеймса Вудса

Из-за опасной ситуации, которая сложилась в элитном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс на фоне лесных пожаров, дома актеров Бена Аффлека и Джеймса Вудса оказались под риском уничтожения, пишет Baza .

В элитном районе Пасифик-Палисейдс живут несколько всемирно известных звезд и политиков. Среди них — вице-президент США Камала Харрис и актеры Бен Аффлек и Джеймс Вудс. Их недвижимость находится в опасной зоне и может быть уничтожена пламенем, с которым в настоящее время пытаются справиться пожарные.

Ситуация осложняется сильным ветром. В самом начале спасатели не могли задействовать вертолеты для ликвидации пламени, но, по данным СМИ, в настоящее время им удалось задействовать авиацию.

Где находятся Аффлек и Вудс, не уточняется. Харрис опасность не грозит, так как она уехала с рабочим визитом в Вашингтон.

Губернатор штата Гэвим Ньюсом разместил спасателей в том числе в Калифорнии. Есть вероятность, что пламя перебросится в этот регион, поэтому ситуацию заранее взяли под контроль. Из опасной зоны эвакуировали более 30 тысяч человек.