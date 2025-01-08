В Лос-Анджелесе может сгореть резиденция вице-президента США Харрис

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Резиденция действующего вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис оказались в зоне эвакуации из-за лесных пожаров, которые бушуют в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал телеканала NBC.

Резиденция Харрис попала в восточную часть зоны эвакуации. Это произошло из-за пожара в одном из богатейших районов США, где живут знаменитости, — Пасифик-Палисейдс.

Харис в момент инцидента находится в Вашингтоне.

Мощный лесной пожар произошел на западе Лос-Анджелеса ночью 8 января. Более 27 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться. Огонь усиливается из-за ветра.