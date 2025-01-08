В Лос-Анджелесе может сгореть резиденция вице-президента США Харрис
NBC: дом вице-президента США Харрис оказался в зоне эвакуации из-за пожара
Резиденция действующего вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис оказались в зоне эвакуации из-за лесных пожаров, которые бушуют в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал телеканала NBC.
Резиденция Харрис попала в восточную часть зоны эвакуации. Это произошло из-за пожара в одном из богатейших районов США, где живут знаменитости, — Пасифик-Палисейдс.
Харис в момент инцидента находится в Вашингтоне.
Мощный лесной пожар произошел на западе Лос-Анджелеса ночью 8 января. Более 27 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться. Огонь усиливается из-за ветра.