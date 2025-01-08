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Пожар поглощает богатейший район США с домами знаменитостей в Лос-Анджелесе

Сильнейший пожар продолжает бушевать в одном из самых богатых районов США, где живут знаменитости, — Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает SHOT .

Площадь пожара стремительно увеличивается. В Пасифик-Палисейдс уже горят около 323 гектаров. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайного положения.

Американские пожарные не могут тушить возгорание с помощью авиации. Им мешает ураганный ветер.

Пожар в Пасифик-Палисейдс может уничтожить около 13 тыс. частных домов. Из своих жилищ эвакуированы 30 тыс. американцев.

Ранее в Москве начался пожар в строительных бытовках на площади 50 квадратных метров. Инцидент произошел на улице Прямикова.