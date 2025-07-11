Демократы могут снова стать большинством в Конгрессе США

По мнению лидера демократов в сенате Чака Шумера, новый президентский закон поможет демократам вернуть власть в Конгрессе США. Он уверен, что после принятия закона количество республиканцев сократится, пишет ТАСС .

«Это (новый закон — ред.) действительно поставило под угрозу их большинство», — заявил Шумер.

Шумер предсказывает, что обсуждение «большого красивого законопроекта» станет центральной темой предстоящих промежуточных выборов. При этом, что именно за законопроект, он не уточнил.

Демократы уже провели параллель с ситуацией 2006 и 2018 годов, когда республиканцы проиграли промежуточные выборы из-за непопулярных законов, которые они продвигали.