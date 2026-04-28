Жертвами пожара на стройке на севере Москвы стали 7 человек
В результате пожара на стройке во 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы погибли уже семь человек, сообщает «МК: срочные новости».
Открытое горение на месте ЧП удалось ликвидировать. К работам привлекли пожарный поезд и вертолет. Всего с тушением боролись более 200 человек и 65 единиц техники.
По факту возгорания возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Ранее из пожара был спасен 31 человек.
