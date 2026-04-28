Открытое горение на стройке на севере Москвы ликвидировано
Фото - © Максим Блинов/РИА Новости
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на стройплощадке во 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы, сообщает ТАСС.
По последним данным, жертвами пожара стали пять человек. Из огня удалось спасти 31 человека.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Возгорание возникло на стройке крупного технопарка. Огонь появился в здании, где должен был разместиться data-центр. Предварительно, загорелись стройматериалы.
Ранее на место ЧП был вызван пожарный вертолет.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.