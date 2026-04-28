Московская железная дорога бросила пожарный поезд на борьбу с огнем на стройке

На тушение пожара в Москве отправили поезд с 122 тоннами пенообразователя

Московская железная дорога направила пожарный поезд для помощи в тушении крупного возгорания на стройплощадке во 2-м Амбулаторном проезде на севере столицы. Состав уже прибыл к месту трагедии.

В арсенале поезда — четыре тонны воды и 122 тонны специального пенообразователя, который эффективно борется с открытым огнем.

Использование пожарного поезда позволяет доставить к месту ЧП большой объем средств тушения, что критически важно при четвертом ранге сложности пожара. Пена эффективнее воды справляется с возгораниями на строительных объектах, где есть горючие материалы. Это дает надежду на скорейшую локализацию и ликвидацию огня.

В результате пожара уже погибли пять человек, спасатели продолжают разбор завалов, под которыми могут находиться люди. Девяти пострадавшим медики оказывают помощь. Всего удалось спасти 31-го рабочего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.