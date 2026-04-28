Тюменец лишился яичка из-за ошибки докторов

Из-за ошибки докторов 23-летний парень из Тюмени остался без яичка. Врачи не смогли своевременно определить диагноз, рассказал URA.RU юрист Роман Матвеев.

31 марта парень почувствовал сильную боль в области детородных органов, но доктора не стали его госпитализировать и отправили домой.

Через несколько часов молодой человек почувствовал себя хуже. Во время еще одного осмотра врачи заметили «перекрут яичка».

Из-за проходящих процессов его пришлось удалить. Матвеев считает, что, если бы врачи помогли его клиенту во время первого обращения, яичко получилось бы сохранить.

Молодой человек недавно вернулся из армии, он не ожидал, что попадет в подобную ситуацию. Пострадавший готовит иск в суд в отношении докторов.

